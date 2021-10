USA: Zwei Tote bei Kollision von Helikopter und Kleinflugzeug

Anzeige

Chandler. Ein Helikopter und ein einmotoriges Flugzeug sind im US-Staat Arizona in der Luft zusammengeprallt. Daraufhin stürzte der Hubschrauber auf ein Feld, die beiden Insassen kamen ums Leben, wie die Behörden mitteilten. Die Kleinmaschine landete sicher, die beiden Insassen - ein Fluglehrer und dessen Schüler - blieben unverletzt. Die Kollision habe sich am Freitag in der Nähe des Flughafens der Stadt Chandler ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Am Boden habe es keine Verletzten gegeben.

Der Airport wurde vorübergehend geschlossen. Die nationale Behörde für Transportsicherheit übernahm die Ermittlungen zur Unglücksursache.