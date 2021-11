USA: Zwei Männer zu Gefängnis wegen Lotteriebetrugs verurteilt

Anzeige

Providence. Wegen ihrer Beteiligung an einem Betrug mit einer erfundenen Lotterie sind zwei Männer von einem Bundesgericht im US-Staat Rhode Island zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Vor allem ältere Einwohner seien in dem Fall um mehr als 700.000 Dollar (rund 619.000 Euro) betrogen worden unter anderem in Rhode Island und Massachusetts, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 41-jährige Jason W. wurde am Dienstag zu drei Jahren Haft verurteilt, der 38-jährige Kayan K. bereits im vergangenen Monat zu zweieinhalb Jahren.

Die Angeklagten hätten ihren Opfern vorgegaukelt, diese hätten hohe Lotteriepreise gewonnen, müssten aber im Voraus Steuern oder Gebühren zahlen, um den Gewinn abholen zu können, erklärte die Staatsanwaltschaft. Ein Opfer aus Massachusetts sei um mehr als 325.000 Dollar betrogen worden, andere um Zehntausende von Dollar. Das Geld sei auf Bankkonten eingezahlt worden, die von den beiden Tätern, beide aus Jamaika, kontrolliert wurden. Von da sei es auf Konten überwiesen worden, die von weiteren Beteiligten des Komplotts in Jamaika und den USA überwacht worden seien.