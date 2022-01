Colorado: Waldbrand verursacht Schäden von 500 Millionen Dollar

Anzeige

Louisville. Der Großbrand im US-Staat Colorado in der vergangenen Woche hat mehr als 500 Millionen Dollar (442 Millionen Euro) Schaden angerichtet. Fast 1100 Gebäude seien zerstört worden, erklärten die Behörden am Donnerstag. Das Feuer zwischen Denver und Boulder war das folgenschwerste in der Geschichte Colorados und zerstörte ganze Viertel.

Die Behörden schätzten zuvor, dass mindestens 991 Häuser und andere Gebäude zerstört wurden. Zwei Menschen werden vermisst; die Behörden fanden an einer Stelle menschliche Überreste. US-Präsident Joe Biden wollte sich am Freitag vor Ort einen Eindruck von den Schäden verschaffen. Die Ursache des Brandes war unklar. Die Flammen fraßen sich am 30. Dezember rasend schnell durch das trockene Grasland und zwangen Tausende Menschen zur Flucht aus ihren Häusern.