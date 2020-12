USA: Verhafteter Mann schießt Polizisten an und flüchtet

Anzeige

Anzeige

McKeesport. In den USA hat ein Verhafteter trotz Handschellen das Feuer auf die Polizei eröffnet und die Flucht ergriffen. Dem 22-Jährigen sei bei seiner Festnahme zwar eine Pistole abgenommen worden, die in seinem Auto lag, teilte die Polizei in McKeesport im Staat Pennsylvania am Montag mit. Doch dem Mann sei es gelungen, eine weitere Waffe zu verbergen. Beim Aussteigen vor der Polizeiwache habe er plötzlich einen 32-jährigen Beamten angeschossen. Der habe zwar zurückgefeuert, doch den Flüchtigen offenbar verfehlt.

Der Mann sollte am Sonntag festgesetzt werden, weil er gegen eine Schutzanordnung der Polizei verstoßen hatte, wie Hauptkommissar Coleman McDonough sagte. Auf einem Video war zu sehen, dass die Beamten ihm die Hände auf dem Rücken gefesselt hatten. Dennoch gelang es dem jungen Mann, die immer noch in Handschellen steckenden Hände vor den Körper zu bekommen, zu schießen und zu fliehen.

Der angeschossene Beamte war nur leicht blessiert und soll in wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Nach dem Flüchtigen werde mit allen verfügbaren Kräften gefahndet, sagte McDonough.