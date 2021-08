„Henri“ lässt Nordosten der USA im Regen versinken - 100.000 Haushalte ohne Strom

Anzeige

Westerly. Tropensturm „Henri“ hat über dem Nordosten der USA gewaltige Regenmassen niedergehen lassen. Aus mehreren Teilen der Region wurden Überschwemmungen gemeldet. Mehr als 100.000 Haushalte waren am Sonntag ohne Strom, wie örtliche Energieversorger mitteilten. Meteorologen warnten, dass der heftige Regen in den kommenden Tagen vor allem im Landesinneren zu Hochwasser führen könnte. Es könnte also noch dauern, bis das gesamte Ausmaß der Schäden durch „Henri“ offensichtlich wird.

Millionen Menschen in der Region hofften, dass der Sturm glimpflich für sie ausgehen würde. Viele atmeten auf, als „Henri“ von einem Hurrikan zu einem Tropensturm heruntergestuft wurde. Dennoch erreichte er noch Windgeschwindigkeiten von fast 100 Kilometern pro Stunde mit noch deutlich heftigeren Böen, als er in Rhode Island auf Land traf, wie das Nationale Hurrikanzentrum mitteilte. Auf seinem weiteren Weg schwächte sich der Sturm weiter ab, aber es war der anhaltende Regen, der vielen Sorgen bereitete.

Katastrophenfall ausgerufen

Einige Küstenstraßen waren am Sonntag kaum noch passierbar. Bäche füllten sich durch den heftigen Regen rasch mit Wasser.

US-Präsident Joe Biden rief für große Teile der Region den Katastrophenfall aus, wodurch Bundesgelder für die Hilfe der Betroffenen freigegeben werden. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, der am Montagabend wegen eines Skandals um sexuelle Belästigung zurücktritt, warnte in einem seiner letzten Auftritte vor Überschwemmungen am Hudson River. In Teilen New Yorks und New Jerseys mussten Autofahrer schon in der Nacht zum Sonntag durch 30 Zentimeter tiefes Wasser fahren.