USA:Tiger streift durch Wohnsiedlung in Houston

Houston. Die texanischen Behörden fahnden nach einem Mann, dessen Tiger am Sonntagabend durch ein Wohnviertel in Houston gestreift ist. Ein Video zeigt nach Polizeiangaben, wie der Tiger in einem Vorgarten einem bewaffneten Hilfssheriff gegenübersteht. „Schaff deinen Tiger zurück nach drinnen“, sagt der Hilfssheriff, der nicht im Dienst war, in dem Video zum Halter des Tiers.

Die Großkatze wurde anschließend in das Wohnhaus des Halters gebracht, der das Tier beim Auftauchen von Polizisten aber in einem weißen Jeep schnell wegfuhr.

In Houston ist das Halten von Tigern und anderen exotischen Tieren nur mit einer Genehmigung erlaubt, etwa für Zoos.