USA: Stachelschweine mit Schlagstöcken getötet - zwei Polizisten entlassen

Zwei Polizisten des Rockland Police Department im Bundesstaat Maine wird zur Last gelegt, elf Stachelschweine während der Arbeit so lange geschlagen zu haben, bis die Tiere starben. Die Polizisten, die sich mutmaßlich an den Stachelschweinen vergangen haben, wurden wegen extremer Tierquälerei und nächtlicher Jagd angeklagt, nachdem der Vorfall von einem Kollegen gemeldet worden war, wie die “Courier-Gazette” berichtet. Mit Unterstützung der großen US-Gewerkschaft Teamsters hätten die beiden Beamten Beschwerde gegen ihre Kündigung eingereicht.

Polizeichef Chris Young sagte in einer Erklärung vom 30. September, dass er zu den Vorwürfen wegen einer laufenden Ermittlung nicht detailliert Stellung nehmen könne. Allerdings sagte er, dass das Tragen eines Polizeiabzeichen mit einer hohen Macht und Verantwortung für die Gesellschaft einher ginge. Diese Macht sei nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Prozessbeginn gegen die Beamten im November

Ein dritter Beamter wurde vom Dienst abgezogen, weil er die Tötungen von Stachelschweinen aufgezeichnet und auf Snapchat veröffentlicht haben soll, wie die “Courier-Gazette” weiter schreibt. Auf dem Video “Tötung eines Stachelschweins” soll zu sehen sein, wie einer der beiden angeklagten Beamten auf ein Stachelschwein einschlug und “Ich habe es” rief. Dann sei ein Bild des toten Tieres eingeblendet worden.

Laut “Courier-Gazette” sollen die Polizisten ihre Taten eingeräumt haben, wobei sich einer der beiden für acht und sich der andere für die Tötung von drei Stachelschweinen schuldig bekannte. Nach Informationen von “CNN” sollen sie im November vor Gericht erscheinen.