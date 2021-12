USA: Pfleger schwängert schwer behinderte Frau - zehn Jahre Haft

Anzeige

Phoenix. Ein ehemaliger Krankenpfleger aus den USA ist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil er eine schwerst behinderte Patientin vergewaltigt und geschwängert hat. Am Donnerstag gab Richterin Margaret LaBianca das Strafmaß in dem Fall bekannt, der weit über die Grenzen der USA hinaus für Entsetzen gesorgt hatte. Die Frau hatte letztlich in der Pflegeeinrichtung in Arizona, in der sie seit vielen Jahren betreut wurde, ein Baby zur Welt gebracht. Die Schwangerschaft war aber bis unmittelbar davor unentdeckt geblieben.

Täter bekundet Reue

Der Angeklagte Nathan S. hatte sich vor Gericht schuldig bekannt und Reue bekundet. Er habe in seinem Leben viel durchgemacht, aber das entschuldige nicht, was er der Frau angetan habe, sagte er.

Richterin LaBianca sagte, man könne sich kaum ein wehrloseres Opfer vorstellen als die Patientin. Die Frau, die bei der Geburt des Kindes 29 war, wurde fast ihr gesamtes Leben in der Pflegeeinrichtung von Hacienda Healthcare in Phoenix betreut. Durch einen Hirnschaden hatte sie schwere motorische und kognitive Beeinträchtigungen und konnte ihre Arme und Beine nicht bewegen. Die Großmutter des im Dezember 2018 geborenen Jungen nahm ihn in ihre Obhut. Dass der Pfleger der Vater war, wurde durch DNA-Tests bei den Beschäftigten ermittelt.