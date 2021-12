Massenpanik bei US-Festival: Opfer erstickten in der Menge

Anzeige

Houston (AP) — Die zehn Todesopfer der Massenpanik beim Musikfestival Astroworld im US-Staat Texas sind durch Ersticken ums Leben gekommen. Die Behörden in Houston erklärten am Donnerstag, zum Todes eines Mannes hätten Kokain, Methamphetamin und Ethanol beigetragen. Zur Massenpanik kam es am 5. November während des Auftritts von Rapper Travis Scott vor den 50 000 Zuschauern.

Die Gerichtsmediziner in Houston mussten nach dem Konzert mehrere Wochen auf Testergebnisse warten, bevor sie die Todesursachen bestimmen konnten. Das jüngste Opfer war neun Jahre alt, die anderen zwischen 14 und 27 Jahre. Bei dem Unglück wurden rund 300 Menschen verletzt und vor Ort behandelt; 25 wurden in Krankenhäuser gebracht. Dutzende Klagen wurden bereits wegen der Todesfälle und Verletzungen bei dem Konzert eingereicht, bei dem die Fans während Scotts Auftritt zur Bühne drängten und die Menschen so eng zusammenpressten.