Neun Tote bei Verkehrsunfall in Texas

Hobbs. Bei einem Verkehrsunfall in Texas sind neun Menschen getötet worden, unter ihnen Mitglieder eines Golf-Teams. Ein Geländewagen habe die Mittelleitplanke durchbrochen und sei frontal gegen einen Kleinbus mit einer Golfmannschaft gekracht, beide Fahrzeuge seien in Flammen aufgegangen, teilte die Verkehrssicherheitsbehörde am Mittwoch mit. Die Toten seien zwischen 13 und 38 Jahre alt. Unter ihnen waren auch ein Mexikaner und ein Portugiese.

Zwei Schwerverletzte seien mit Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen worden, hieß es. Die Golfer waren Mitglieder eines Studententeams und auf dem Rückweg von einem Turnier.