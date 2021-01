USA: Nackter stiehlt Polizeiauto und baut Unfall

Anzeige

Anzeige

Jacksonville. Ein nackter Mann hat im US-Staat Florida ein Polizeiauto gestohlen und ist damit in einem Wald von der Straße abgekommen. Der 22-Jährige sei nach dem Unfall am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihm werde Autodiebstahl und schwere Körperverletzung eines Polizisten vorgeworfen, hieß es. Der angerichtete Schaden lag demnach bei umgerechnet rund 8200 Euro.

Die Polizei war von Anrufern alarmiert worden, die einen rennenden nackten Mann an einer Autobahn gesehen hatten. Als ein Streifenwagen dort ankam, lag der 22-Jährige auf der Fahrbahn, konnte aber dann irgendwie das Fahrzeug stehlen. Einzelheiten dazu, wie ihm das gelang, gab die Polizei nicht bekannt.