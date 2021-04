USA: Mutter gesteht in TV-Interview Tötung ihrer drei Kinder

Anzeige

Bakersfield. Eine kalifornische Mutter hat in einem im Gefängnis geführten Interview mit einem Fernsehsender ein Motiv angegeben, warum sie ihre drei Kinder ertränkte. Die 30-jährige sagte am Donnerstag in KGET-TV, sie habe damit ihre Kinder vor sexuellen Missbrauch durch deren Vater schützen wollen. Sie bereue das, habe aber keinen anderen Ausweg gesehen. Die Kinder wurden am Samstag tot in Los Angeles aufgefunden.

Das Paar war offenbar in einem Streit um das Sorgerecht für die Kinder. Die Mutter wurde bisher nicht der Tötung ihrer Kinder beschuldigt, nachdem sie fast 320 Kilometer nördlich von Los Angeles verhaftet und des Autodiebstahls beschuldigt wurde. Zu diesem Vorwurf hat sie sich als nicht schuldig bezeichnet.

Der Vater der Kinder hat ausgesagt, die Mutter sei wahnhaft und eine Gefahr für ihre Kinder gewesen.