USA: Mordverdächtiger nach 43 Jahren festgenommen

Anzeige

Anzeige

San Francisco. 43 Jahre nach der Ermordung einer 15-Jährigen in San Francisco ist ein Tatverdächtiger verhaftet worden. Der 76-jährige Mark Stanley P. sei am Donnerstag in Denver festgenommen worden, teilten die Behörden am Sonntag mit. Gegen ihn werde im Zusammenhang mit dem Mord an Marissa Harvey 1978 ermittelt. Geprüft werde zudem, ob er Verdächtiger in anderen ungeklärten Mordfällen sei.

Die 15-jährige New Yorkerin war 1978 zu einem Besuch bei Verwandten in San Francisco, als sie von einem Tagesausflug zum Golden Gate Park nicht zurückkehrte. Ihre Leiche wurde im nahe gelegenen Sutro Heights Park gefunden.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Polizei von San Francisco teilte mit, die Ermittler hätten damals die bestmögliche vor vier Jahrzehnten zur Verfügung stehende Technologie genutzt und jede Spur verfolgt. Doch der Fall blieb ungelöst. Im Oktober 2020 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen und P. als Verdächtiger durch Verwendung „fortgeschrittener Ermittlungswerkzeuge“ identifiziert. Details wurden nicht mitgeteilt. Polizeichef Bill Scott dankte forensischen Wissenschaftlern und anderen „unbesungenen Helden“ für ihren Einsatz.