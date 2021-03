USA: Mindestens fünf Tote durch Tornados in Alabama

Anzeige

Anzeige

Birmingham. Tornados haben über Teile Alabamas Tod und Chaos gebracht. Mindestens fünf Todesfälle wurden am Donnerstag auf das Unwetter zurückgeführt, zudem gab es eine noch unbekannte Zahl von Verletzten. Bäume wurden entwurzelt, Häuser demoliert und Strommasten aus der Verankerung gerissen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) saßen in Alabama mehr als 35.000 Kunden der Energiebetreiber im Dunkeln. Der Nationale Wetterdienst warnte, es könne in mehreren südlichen Bundesstaaten, darunter Alabama und Georgia, in der Nacht zum Freitag zu weiteren Tornados kommen.

Wie US-Medien unter Berufung auf örtliche Behörden berichteten, wurden drei erwachsene Mitglieder einer Familie getötet, als ein Tornado den Ort Ohatchee rund 97 Kilometer nordöstlich von Birmingham traf. Dort und in Wellington starben demnach jeweils ein Mann und eine Frau in Wohnwägen. In Shelby County in der Nähe der Stadt Birmingham, konnte sich laut Feuerwehrleuten eine Familie noch aus einem Haus retten, das ein Tornado völlig verwüstet hatte. Bei anderen Häusern dort waren obere Stockwerke oder Dächer fortgerissen worden.

In der ebenfalls in Shelby County gelegenen Stadt Pelham posteten Behörden Videos und Fotos von großen Bäumen, die Straßen blockierten. Zu sehen war auch, wie Strommasten sich bedrohlich über Straßen neigten, die von Trümmern beschädigter Häuser übersät waren. Such- und Rettungseinsätze wurden durch die Unwetter erschwert.

In Calhoun County eröffnete die Krisenschutzbehörde Notunterkünfte für Vertriebene und warnte vor anhaltenden Stürmen in der Nacht. Die Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey, verhängte am Donnerstag wegen der gefährlichen Unwetterfront für 46 Bezirke den Notstand. First Lady Jill Biden sagte einen für Freitag geplanten Besuch mit der US-Schauspielerin Jennifer Garner in Alabama ab.