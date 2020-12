USA: Mann schießt aus Versehen im Einkaufszentrum und löst Panik aus

Anzeige

Atlanta. In den USA ist es in einem Einkaufszentrum im Bundesstaat Georgia erneut zu einem Schuss gekommen. Erst vor rund zwei Monaten hatte ein Mann, der ausgeraubt wurde, im „Lenox Square“ in Atlanta das Feuer gegen die Diebe eröffnet. Am Wochenende brach nach einem Schuss Panik in dem Einkaufszentrum aus, berichten lokale Medien.

Wie sich herausstellte, hatte sich bei der Waffe eines Mannes ein Schuss gelöst, während er eine Hose anprobierte, heißt es in einem Video des US-Mediums „11alive.com“.

Polizei klärt Sachverhalt

In den Videoaufnahmen aus dem Einkaufszentrum ist zu sehen, wie zahlreiche Menschen aus dem Gebäude flüchten, nachdem sie offenbar den versehentlichen Schuss hörten. Die Polizei klärte die Situation wenig später auf – niemand wurde verletzt.