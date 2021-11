24 Jahre zu Unrecht im Gefängnis: Mann in North Carolina begnadigt

Anzeige

Raleigh. Der Gouverneur des US-Staats North Carolina hat einen zu Unrecht wegen Mordes verurteilten und 24 Jahre lang inhaftierten Mann begnadigt. Nach der „Begnadigung wegen Unschuld“ durch Gouverneur Roy Cooper am Freitag kann Dontae Sharpe nun einen Antrag auf Entschädigung in Höhe von bis zu 750.000 Dollar (655.000 Euro) stellen.

Sharpe beteuerte stets seine Unschuld

„Herr Sharpe und andere, die fälschlicherweise verurteilt wurden, verdienen es, dass diese Ungerechtigkeit vollständig und öffentlich eingestanden wird“, erklärte Cooper. Sharpe war 1995 als damals 19-Jähriger wegen Ermordung eines Mannes während eines Drogenhandels ein Jahr zuvor zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sharpe hatte stets seine Unschuld beteuert. Weil er gewusst habe, dass er unschuldig sei, habe er es abgelehnt, auf ein Angebot für ein geringeres Strafmaß im Gegenzug für ein Schuldeingeständnis einzugehen, sagte er 2019 in einem Interview.

Die Staatsanwaltschaft stützte sich in ihrer Klage zum Teil auf die Aussage einer 15-Jährigen, die damals erklärte, sie habe gesehen, wie Sharpe den anderen Mann getötet habe. Später nahm sie die Aussage zurück und erklärte, sie sei bei der Tat nicht zugegen gewesen und habe sich die Angaben ausgedacht.

Sharpe wurde bereits 2019 aus Haft entlassen

Wiederholte Bemühungen Sharpes um einen neuen Prozess verliefen erfolglos, bis ein ehemaliger staatlicher Leichenbeschauer aussagte, dass die der Anklage zugrunde liegende Theorie über den Ablauf der Tat medizinisch oder wissenschaftlich unmöglich sei. Ein Richter ordnete daraufhin eine neue Beweisaufnahme an. Sharpe wurde im August 2019 auf dem Gefängnis entlassen, nachdem die Staatsanwaltschaft erklärt hatte, der Staat werde keinen neuen Prozess anstrengen.

Bei einer virtuellen Pressekonferenz eine Stunde nach der Ankündigung des Gouverneurs sagte Sharpe, er müsse die Nachricht noch verdauen. Er denke auch an diejenigen, die für ihn auf die Straße gegangen seien und Mahnwachen abgehalten hätten. „Ich fühle mich noch wie in einer Art Nebel“, sagte er. Er habe an eine Begnadigung geglaubt, sei sich ihrer aber nicht sicher gewesen. Er werde sich weiterhin für andere Gefangene einsetzen, damit auch ihnen Gerechtigkeit widerfahre, fügte er hinzu. „Meine Freiheit ist unvollständig, so lange es noch Menschen gibt, die unrechtmäßigerweise ins Gefängnis kommen.“