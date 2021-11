USA: Mann lebte nach Bankdiebstahl 1969 unerkannt bis zu seinem Tod

Anzeige

Cleveland. Ein Bankräuber in den USA hat seine Tat mehr als 50 Jahre lang geheimgehalten und unter falschem Namen weitergelebt. Bekannt wurde seine echte Identität erst Monate nach seinem Tod, wie die Ermittler in dem Fall am Freitag in Cleveland mitteilten.

Der 20-jährige Theodore John Conrad hatte am Ende seiner Arbeitswoche als Bankangestellter im Jahr 1969 mit einer Papiertüte mit 215.000 Dollar in bar (heutiger Wert: mehr als 1,7 Millionen Dollar) die Society National Bank in Cleveland verlassen und war nie wieder gesehen worden. Unter dem Namen Thomas Randele lebte er daraufhin jahrzehntelang ein unaufgeregtes Leben außerhalb von Boston. Er war Autoverkäufer und Golflehrer und hatte eine Frau und ein Kind, wie die Nachrichtenseite Cleveland.com berichtete. Im Mai starb er 71-jährig an Lungenkrebs.

Staatsanwalt Peter Elliott wollte nicht ins Detail gehen, wie die Ermittler den Zusammenhang zwischen den beiden Männern nach so langer Zeit herstellen konnten. Er sagte aber, Conrads Vater habe mit Dokumenten aus der Uni-Zeit seines Sohnes dazu beigetragen. Der Vater starb 2020 und erlebte nicht mehr, wie der Fall nun aufgeklärt wurde.