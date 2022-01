USA: Mann irrt nach Arbeitsunfall mit abgetrenntem Arm durch die Stadt

Anzeige

Lewiston (AP) — Ein Mann in den USA hat sich bei einem Arbeitsunfall einen Arm abgetrennt und ist damit eine Straße entlang geirrt. Glücklicherweise sei er dabei zwei Gemeindearbeitern über den Weg gelaufen, die ihm einen Druckverband anlegten und damit vermutlich das Leben retteten, teilte die Polizei in Lewiston im US-Bundesstaat Maine am Samstag mit.

„Es muss eine göttliche Fügung gewesen sein, denn zwei meiner besten Leute waren gerade dort und streuten die Bürgersteige“, sagte die Direktorin der für Straßenarbeitern zuständigen Behörde in Lewiston, Mary Ann Brenchick.

Augenzeugen zufolge wurde dem Mann am Freitag bei einem Unfall mit einer Bandsäge der Arm an der Schulter abgetrennt. Nachdem die Helfer ihm den Druckverband angelegt hatten, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei teilte mit, er werde vermutlich überleben. Ob ihm der abgetrennte Arm wieder angenäht werden konnte, blieb zunächst unklar.