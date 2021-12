Dürregeplagtes Kalifornien kämpft jetzt mit Regen und Schnee

Anzeige

Los Angeles. Nach Dürre und Waldbränden im Sommer und Herbst versinkt Kalifornien jetzt in Schnee und Regen. Am Mammoth Mountain türmte sich der Schnee am Dienstag (Ortszeit) 120 Zentimeter hoch. Im Skigebiet Mount Rose im benachbarten Staat Nevada waren es sogar 180 Zentimeter. Die kalifornischen Landkreise Mono und Inyo warnten vor Lawinen. Weiter westlich goss es in Strömen. Nördlich von San Francisco fielen nach Angaben des Wetterdienstes seit Sonntag 280 Liter Regen pro Quadratmeter.

Der Los Angeles River riss mehrere Fahrzeuge mit. Zwei verfingen sich an einem Brückenpfeiler, ein drittes wurde noch weiter fortgespült. Tote oder Verletzte seien aber nicht gefunden worden, teilte die Feuerwehr mit. Weitere Einzelheiten seien noch unklar.

Warnung vor Überschwemmungen

Nach den Waldbränden im Sommer bestand die Gefahr, dass der Regen den nun nicht mehr durch Bäume und andere Vegetation gehaltenen Boden aufweicht und Erdrutsche auslöst. Im Küstenbezirk Santa Barbara County wurden die Bewohner von Berggemeinden der vom Alisal-Feuer verwüsteten Gegend aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, weil die Behörden fürchten, schwere Regenfälle könnten Überschwemmungen und Murenabgänge auslösen. Aus den San-Bernardino-Bergen östlich von Los Angeles wurden Felsstürze gemeldet. In Orange County musste die Polizei Menschen aus von Schlamm überfluteten Häusern retten.

Wie sich die Schnee- und Regenfälle in den von Dürre geplagten Gebieten auswirken, war noch unklar. Heftiger Regen habe den Boden schon im Oktober durchnässt, sagte der Klimaforscher Michael Anderson. Zusätzlicher Regen und Schnee könnten jetzt dafür sorgen, dass weitere Feuchtigkeit im Boden bleibe. Im vergangenen Jahr sei es dafür vor den Schneefällen zu trocken gewesen.

Laut dem jüngsten US-Dürre-Monitor ächzen Teile von Montana, Oregon, Kalifornien, Nevada und Utah unter einer außergewöhnlichen Dürre der schlimmsten Kategorie. Da ist jede Feuchtigkeit willkommen. Normalerweise sind die Wintermonate Dezember, Januar und Februar die feuchtesten in Kalifornien, dann fällt etwa die Hälfte der Niederschlagsmenge des gesamten Jahres. Die meisten Stauseen, die Staaten, Städte, Stämme, Landwirte und Versorgungsunternehmen mit Wasser versorgen, sind auf die Schneeschmelze im Frühjahr angewiesen.