USA: Hurrikan „Laura“ - Tausende sollen sich in Sicherheit bringen

New Orleans. Die US-Golfküste rüstet sich für den Hurrikan „Laura“. Mehr als 385.000 Bewohner der Städte Beaumont, Galveston und Port Arthur in Texas wurden von den Behörden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Noch mehr waren es in den tief liegenden und deshalb von Überschwemmungen besonders bedrohten Gebieten im Südwesten von Louisiana. Das Nationale Hurrikanzentrum der USA rechnete damit, dass „Laura“ in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) als zerstörerischer Hurrikan der Kategorie 3 auf Land trifft. In Teilen Louisianas wurde mit Sturzfluten von mehr als drei Metern gerechnet, die ganze Städte unter Wasser zu setzen drohten.

"Laura", der erst am Dienstag von einem Tropensturm zu einem Hurrikan hochgestuft wurde, könnte vor der Küste massiv an Kraft gewinnen und großen Teilen der Golfküste Verwüstung bringen, hieß es von den Meteorologen. An einem mehr als 700 Kilometer langen Stück der Küste könnte Meerwasser ins Landesinnere dringen. Zusätzlich wurde mit schweren Regenfällen gerechnet. Auch Hurrikan "Marco" hatte in den vergangenen Tagen schon viel Regen in die Region gebracht, sich aber am Dienstag weitgehend aufgelöst.

Mindestens 23 Menschen in der Karibik gestorben

Am Wochenende war befürchtet worden, dass die Golfküste innerhalb weniger Tage von zwei Hurrikans nacheinander getroffen werden könnte. US-Präsident Donald Trump sagte am Sonntag, „Marco“ und „Laura“ hätten das Potenzial, an der Golfküste große Schäden anzurichten. „Marco“, der am Sonntag Hurrikanstärke erreicht hatte, schwächte sich aber bereits am Montag wieder ab und erreichte am Abend (Ortszeit) die US-Küste an der Mississippi-Mündung als Tropensturm. Danach bewegte er sich entlang der Küste des Bundesstaats Louisiana und sorgte für heftige Regenfälle.

"Laura" war auf der Insel Hispaniola, die Haiti und die Dominikanische Republik umfasst, bereits für den Tod von mindestens 23 Menschen verantwortlich. Vielerorts kam es zu Überschwemmungen und der Strom fiel aus.