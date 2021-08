Amerika zittert vor Hurrikan „Henri“

Anzeige

Plymouth. Tropensturm „Henri“ zieht als Hurrikan auf den Nordosten der USA zu. „Henri“ könnte am Sonntag in Long Island in New York oder möglicherweise auch im Süden von Neuengland auf Land treffen, teilte das nationale Hurrikanwarnzentrum der USA mit. Erste Auswirkungen des Tropensturms, der am Samstag zu einem Hurrikan hochgestuft wurde, könnten die Bewohner der Region demnach bereits am Samstagabend (Ortszeit) spüren.

Das Hurrikanzentrum warnte vor Hochwasser in Küstengebieten. Long Island lag seit Hurrikan „Bob“ im Jahr 1991 nicht mehr im direkten Pfad eines Hurrikans. In New York hatte zuletzt im Jahr 2012 Supersturm „Sandy“ für Verwüstungen gesorgt.

Beliebten Urlaubsregion

In der beliebten Urlaubsregion Cape Cod in Massachusetts hielten sich am Wochenende noch Zehntausende Touristen auf. Gouverneur Charlie Baker rief sie auf, sich schnell in Sicherheit zu bringen oder später anzureisen, sollten sie ihren Urlaub erst beginnen wollen. „Wir wollen nicht, dass Leute auf den Brücken von Cape Cod im Stau stehen, wenn der Sturm am Sonntag mit voller Wucht wütet.“

Nicht aus den Häusern bewegen

Auch in Connecticut rief Gouverneur Ned Lamont die Bevölkerung dazu auf, sich von Sonntag auf Montag je nach Kurs des Sturms möglichst nicht aus ihren Häusern zu bewegen. Auch der US-Staat ist seit Jahrzehnten nicht mehr von einem Hurrikan heimgesucht worden.