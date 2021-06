Zwölfstöckiges Haus in Miami eingestürzt – Zahl der Opfer unklar

Anzeige

Miami. In Miami ist in der Nacht zu Donnerstag ein zwölfstöckiges Haus eingestürzt. Unter den Trümmern werden laut US-Medienberichten viele Opfer befürchtet. Berichten zufolge lebten mehr als 160 Menschen in dem Gebäude mit über 100 Eigentumswohnungen. Eine genau Anzahl der Opfer ist aber noch unklar. Augenzeugenberichten zufolge sollen Schreie von Überlebenden unter den Trümmern hervorkommen.

Polizei- und Feuerwehrkräfte aus gesamtem Stadtgebiet im Einsatz

Es seien zahlreiche Einsatzkräfte am Unglücksort, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. „Über 80 Einheiten der Berufsfeuerwehr sind mit Unterstützung der städtischen Feuerwehren vor Ort“, schreibt das Miami-Dade Fire Rescue (MDFR). Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt. Über die Ursache des Einsturzes war zunächst ebenfalls nichts bekannt.

Die Polizei von Miami Beach macht auf Twitter ähnliche Angaben zu dem Hauseinsturz. Polizei- und Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Stadtgebiet seien im Einsatz.

Den Polizeiangaben zufolge befindet sich der Unglücksort in der Collins Avenue nördlich der Stadtgrenze von Miami Beach. Um 1.28 Uhr (Ortszeit) seien laut eines Berichts des „Miami Heralds“ die Rettungskräfte verständigt worden.

Bei dem eingestürzten Haus handele es sich demnach um die Champlain Towers South in Strandnähe. Der Bereich um den Unglücksort sei abgesperrt.

Miami Beach mit seiner berühmten Promenade, dem «Ocean Drive», sowie den weißen Sandstränden und Palmen ist auch bei Touristen sehr beliebt.