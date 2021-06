USA: Einjähriges Mädchen und zwei Männer an Swimmingpool erschossen

Anzeige

Baton Rouge. Zwei Bewaffnete haben im US-Staat Louisiana ein einjähriges Mädchen erschossen. Neben dem Kind kamen zwei junge Männer um, auf die die Verdächtigen im Swimmingpool-Bereich einer geschlossenen Wohnanlage das Feuer eröffnet hatten, wie Don Coppola von der Polizei von Baton Rouge der Tageszeitung „The Advocate“ sagte.

Das Mädchen hatte am Swimmingpool gespielt, als es getroffen wurde. Gefallen seien die Schüsse, als die Verdächtigen mit den beiden Männern im Alter von 20 und 17 Jahren in Streit geraten seien. Die erwachsenen Opfer starben vor Ort, das Mädchen erlag später in einer Klinik seinen Verletzungen.

Details über die Verdächtigen oder deren Motiv lagen laut dem Bericht vom Dienstag zunächst nicht vor. Die Tat ereignete sich demnach am Montag, der in den USA ein Feiertag war.