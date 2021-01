USA: Dreijährige fällt aus Fenster und erfriert

Anzeige

Ein dreijähriges Mädchen in den USA ist aus einem Fenster gefallen und im Freien erfroren. Wie die Polizei in Rock Island im US-Staat Illinois am Donnerstag mitteilte, war das Kleinkind irgendwann in der Nacht von Montag auf Dienstag aus dem Fenster im zweiten Stock gestürzt. Danach sei es ihm offenbar nicht mehr gelungen, wieder ins Elternhaus hineinzukommen.

Erst am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr sei das Mädchen gefunden worden. Laut vorläufigem Autopsieergebnis starb es an Unterkühlung, wie die Zeitung „The Rock Island Argus“ berichtete. Gerichtsmediziner Brian Gustafson sagte, es habe sich um einen „tragischen Unfall“ gehandelt.