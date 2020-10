USA: Diebe klauen medizinische Handschuhe in Millionenwert

Anzeige

Diebe haben in Florida mehr als sechs Millionen Handschuhe für Ersthelfer in Krankenhäusern gestohlen. Die Ausrüstung habe einen Wert von einer Million Dollar (rund 847:000 Euro), teilte das Unternehmen Medgluv, ein Lieferant von Spezialhandschuhen für die US-Gesundheitsbranche, am Montag mit. Demnach ging die Lieferung am vergangenen Freitagabend (Ortszeit) im Firmenbüro in Coral Springs ein. Am Sonntagabend zeigten Bilder von Überwachungskameras, wie Diebe einen Versandbehälter mit der Schutzausrüstung wegschafften. Das Ganze dauerte nur einige Minuten.

Kliniken hätten jeden Tag nach den Handschuhen gefragt, sagte Rick Grimes, der bei Medgluv für Vertrieb und Marketing zuständige Vizepräsident. Es breche ihm das Herz. Die Polizei ermittelt.