Einjährige verkleidet sich an Halloween als Queen – und bekommt Brief der echten Königin

Ein hellblauer Mantel, ein farblich passender Hut, unter dem eine weiße Lockenperücke zu sehen ist, um den Hals eine Perlenkette und weiße Handschuhe an den Händen: Als Miniqueen begeisterte die einjährige Jalayne Sutherland aus dem US-Staat Ohio zu Halloween die Nachbarschaft. Das höchste Lob erreichte das kleine Mädchen jetzt allerdings aus royalem Munde: von Königin Elizabeth II. persönlich.

Mutter Katelyn Sutherland hatte Jalayne Ende Oktober als Queen herausgeputzt – als Inspiration dienten dabei vor allem die beiden Familienhunde, wie sie der Zeitung „Nottingham Post“ sagte: Auch die britische Königin hat nämlich zwei treue Begleiter der Rasse Corgis. „Wir sind definitiv große Fans der royalen Familie und bewundern, wie sich die Queen an ihrem Glauben orientiert“, wird Sutherland zitiert.

Für ihr Kostüm habe Jalayne beim Süßigkeitensammeln viel Lob bekommen: „Meine Lieblingsreaktion war, als sich Leute vor ihr verbeugt und sie mit ‚Eure Majestät‘ angesprochen haben“, sagte Katelyn Sutherland der Zeitung weiter.

Die stolze Mama veröffentlichte Fotos des jungen Queendoubles nicht nur bei Facebook, sondern schickte eine Aufnahme auch an die britische Monarchin. Entgegen aller Erwartungen bekam sie kurz vor Weihnachten eine Antwort: „Ihre Majestät fand es sehr freundlich von Ihnen, ihr zu schreiben, und die Königin war erfreut, das Foto Ihrer Tochter Jalayne in ihrem prächtigen Outfit zu sehen“, heißt es in dem von Hofdame Mary Anne Morrison verfassten Brief. Außerdem übermittelte sie im Namen der Queen Weihnachtsgrüße und legte Informationen über die Haustiere der Königin bei.

Der Brief, über den britische Medien jetzt berichteten, ist auf den 9. Dezember datiert.