Video zeigt Alligatorenangriff auf Tierpflegerin: Besucher retten ihr das Leben

Salt Lake City. Eine Tierpflegerin hat einen Alligatorenangriff während einer Präsentation in einem Reptilienzentrum in Utah mit Hilfe von zwei Besuchern überlebt. Auf Videoaufnahmen eines Gasts im Zentrum Scales & Tails Utah in einem Vorort von Salt Lake City war zu sehen, wie die Mitarbeiterin am Samstag mit Erwachsenen und Kindern über den Alligator redet. Das Tier biss sie in die Hand und zog sie in ein Becken in seinem Gehege. Der Besucher Donnie Wiseman rief, „wir haben hier drinnen Ärger!“, sprang in das Wasser und kletterte auf den Alligator. Ein weiterer Besucher, Todd Christopher, half der Frau ebenfalls, zu entkommen. Sie gab ihnen dazu in Ruhe Anweisungen.

Helfer retteten Tierpflegerin „wahrscheinlich das Leben“

Die Tierpflegerin hatte das Gehege geöffnet, um den Alligator zu füttern, wie der Besitzer des Unternehmens, Shane Richins, mitteilte. Sie habe sich einer OP unterzogen. Es gehe ihr „gut und sie erholt sich“, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Es lobte die beiden Helfer. „Diese Gentlemen hätten in der Sicherheitszone bleiben können, wie es die meisten von uns tun würden, aber stattdessen stürzten sie sich in die Situation, freiwillig“, teilte es mit. „Ihre Hilfe, zusammen mit der Ausbildung unseres Personalmitglieds, rettete ihr wahrscheinlich das Leben und ihre Gliedmaßen.“

Die Frau eines der Helfer leistete der Tierpflegerin Erste Hilfe, bevor Rettungskräfte vor Ort eintrafen.