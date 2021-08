US-Weltkriegsveteran trifft drei Italiener, die er vor 77 Jahren gerettet hat

Anzeige

Bologna. Wiedersehen nach fast 77 Jahren: Ein US-Kriegsveteran hat in der italienischen Stadt Bologna zwei Frauen und einen Mann wieder getroffen, die er im Zweiten Weltkrieg fast für deutsche Feinde gehalten hatte. Der 97-Jährige Martin Adler sei von Miami nach Italien geflogen und habe die drei am Montag vor mehreren Medienvertretern am Flughafen in Bologna begrüßt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Ex-Soldat habe die drei heute über 80-Jährigen im Dezember 2020 mit Hilfe seiner Tochter über die sozialen Medien wieder gefunden.

Über Adlers Geschichte gibt es auch ein Buch. Er habe diese schöne Geschichte veröffentlichen wollen, sagte der Autor Matteo Incerti im Dezember 2020 im italienischen Fernsehen. Darin schildert er, wie der damals 20 Jahre alte Adler und seine Kameraden in einem Haus einen Korb entdeckten, in dem sich etwas bewegte - und schon bereit gewesen seien, zu schießen. Schließlich seien aber die kleinen Kinder unter dem Korb hervorgekrochen.

Martin hielt diesen Moment danach in einem Foto fest, das ihn und die drei Kinder zeigt. Mit dem Bild suchten er und seine Tochter schließlich 2020 auf den sozialen Medien nach den Kindern - und fanden sie schließlich. Seine Tochter schilderte auf Facebook in verschiedenen Posts die Ereignisse Adlers von damals. Er habe sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet, sagte Adler laut Ansa am Montag in Bologna.