US-Regierung richtet Drogenschmuggler hin

Anzeige

Anzeige

Terre Haute. Die US-Bundesregierung hat einen wegen Mordes verurteilten Drogenschmuggler hinrichten lassen. Der 52-jährige Corey Johnson in Terre Haute im US-Staat Indiana eine Giftspritze und wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) für tot erklärt.

Johnson war in einen der schlimmsten Bandenkriege in Richmond verwickelt, bei dem in anderthalb Monaten elf Menschen getötet wurden. Er und zwei Komplizen wurden zum Tode verurteilt.

Johnson war der zwölfte Häftling, der seit Juli mit der Giftspritze in Terre Haute hingerichtet wurde. Die Regierung des abgewählten Präsidenten Donald Trump hatte damals nach 17 Jahren Hinrichtungen in Bundesgefängnissen wieder aufgenommen. Sie will in ihren letzten Amtstagen noch einen weiteren Todeskandidaten hinrichten lassen. Der gewählte Präsident Joe Biden, der am Mittwoch sein Amt antritt, gilt als Gegner von Hinrichtungen in Bundesgefängnissen.