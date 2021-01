US-Polizisten angeklagt: Beamte sollen autistischen Jugendlichen erwürgt haben

Anzeige

New Orleans. Knapp ein Jahr nach dem Tod eines autistischen Jugendlichen nach Würgegriffen der Polizei in New Orleans sind am Donnerstag acht Beamte angeklagt worden. Der stark übergewichtige Junge sei nicht nur gewürgt worden, ein besonders kräftiger Beamter habe sich sogar noch auf den Rücken des gefesselt am Boden Liegenden gesetzt, hieß es in der Klageschrift. Erst als der 16-Jährige das Bewusstsein verloren habe, hätten sie von ihm abgelassen.

Die Eltern des Jugendlichen erklärten, sie hätten alles mit ansehen müssen. Ihr Sohn habe gern Laser Tag gespielt, sei an dem Tag aber ausgeflippt und habe seinen Vater geschlagen und blutig gebissen, hieß es in der Klageschrift. Der Manager der Anlage habe die Polizei gerufen und gleich gesagt, der Junge sei Autist. Der erste Polizist habe auch keine Probleme gehabt, den Jungen zu überwältigen. Dennoch sei der Junge neun Minuten lang zu Boden gedrückt worden. Erst dann hätten die Beamten geprüft, ob er noch atmen konnte. Als die Mutter, eine Ärztin, angeboten habe, den Jungen wiederzubeleben, sei sie abgewiesen worden.

Das Sheriffbüro wies die Vorwürfe zurück und erklärte, diese beruhten auf Falschbehauptungen und bösartigen Vorwürfen.