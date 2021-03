US-Pastor nach sexistischer Predigt freigestellt: „Wichtig, dass er denkt, dass du heiß bist“

Anzeige

Malden. Nach einer Predigt mit Kritik an Frauen in der Ehe lässt ein Pastor im US-Staat Missouri vorerst seinen Job ruhen. Er suche professionellen Rat, teilte die Kirche First General Baptist Church im Ort Malden mit. In einem Video von der Predigt in sozialen Medien ist zu hören, wie der Pastor Ehefrauen schilt, die sich gehen lassen. Sie sollten für ihre Ehemänner gut aussehen, urteilt er. „Es ist wichtig, dass er denkt, dass du heiß bist!“, sagt der Pastor. Als Paradebeispiel für eine gut aussehende Ehefrau stellte er die frühere First Lady Melania Trump dar.

Die Predigt wurde als sexistisch kritisiert. Sie laufe der christlichen Lehre zuwider.