US-Musiker schenkt Kindern Trompeten im Tausch gegen Waffen

New Orleans. Der Musiker Shamarr Allen setzt mit einer ungewöhnlichen Tauschaktion ein Zeichen gegen Waffengewalt in den USA. Der Jazztrompeter biete Kindern ein Instrument im Tausch gegen ihre Waffe an, berichtete unter anderem das “National Public Radio” (NPR). “Ich hatte einige Trompeten herumliegen und wusste, dass mich das Instrument gerettet hat,” sagte Allen im Interview mit “NPR”. Daraufhin habe er das Projekt “Trumpet Is My Weapon” (dt. Trompete ist meine Waffe) ins Leben gerufen - und bereits vier Waffen eingesammelt, die er anschließend der Polizei übergab.

Jazzmusiker übergibt vier Waffen an die Polizei

Allen habe das Tauschprojekt gegründet, nachdem der neunjährige Devante Bryant Anfang Juli bei einer Schießerei in New Orleans getötet wurde. “Ich habe selbst einen neunjährigen Sohn, daher hat es mich auf besondere Weise getroffen”, so der Musiker zu “NPR”. Er wolle den Kindern mit seinem Projekt Vertrauen schenken: “Das sind keine schlechten Kinder, sie haben es nur mit schlechten Bedingungen zu tun.”

Durch seinen Aufruf habe der Musiker bereits alle seine Instrumente verschenkt, obwohl er noch mehr Kinder kenne, die an dem Tausch teilnehmen würden. Daher habe er sein Projekt erweitert und online Spenden für Musikinstrumente gesammelt. Mehr als 22.000 Dollar seien auf diesem Wege bis Mitte Juli bereits zusammengekommen.