US-Maskengegner: Bombendrohung gegen das falsche Ottawa

Ottawa. Mit einer Bombendrohung wollte ein Mann in den USA die Corona-Proteste in der kanadischen Hauptstadt unterstützen - er landete dabei aber im falschen Ottawa. Der Mann rief in einem Dorf im US-Staat Ohio desselben Namens an und hinterließ eine Drohung, mit der er die Polizei beschäftigen wollte, wie die Behörden dort mitteilten.

Der Mann, ein 20-Jähriger aus Akron in Ohio, meldete sich am Montag zwei Mal telefonisch beim Sheriff-Büro im Kreis Putnam, wie der Ermittler Brad Brubaker sagte. Beim ersten Mal sprach er eine Bombendrohung aus, und bei einem zweiten Anruf sagte er, er sei angeschossen worden. Da fand er dann auch heraus, dass er nicht mit der Polizei in Kanada, sondern mit einem Beamten aus Ohio verbunden war.

„Er hat nicht aufgepasst und einfach die erste Nummer angerufen, die er gefunden hat“, sagte Brubaker der Zeitung „The Lima News“. „Er sagte, er sei sauer wegen der Maskenpflicht.“ Die Polizei wollte den Fall zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.