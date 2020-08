US-Marshalls befreien 39 vermisste Kinder – neun Verhaftungen wegen Menschenhandel

Anzeige

Atlanta/Macon. Während einer zweiwöchigen Rettungsaktion haben US-Marshalls in Georgia 39 vermisste Kinder aus den Fängen ihrer Entführer befreit, berichtet “Daily Mail”. Die Mission namens “Operation Not Forgotten” (Operation Nicht Vergessen) wurde im August in den Städten Atlanta und Macon durchgeführt. Neun Verdächtige wurden bei der Razzia wegen des Verdachts des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Entführung und sexueller Gewalt festgenommen.

“Die Botschaft an die vermissten Kinder und ihre Familien ist, dass wir nie aufhören werden, nach ihnen zu suchen”, wird Donald Washington, Direktor der Bundesbehörde USMS (United States Marshals Service), in einer Pressemitteilung am Donnerstag zitiert.

“So viele junge Menschen, die neu beginnen können”

Chris Carr, Generalstaatsanwalt von Georgia, lobte die Bemühungen bei der Rettungsaktion und sagte auf einer Pressekonferenz: “39 - so viele junge Menschen, die neu beginnen können. So messen wir den Erfolg.” Im Jahr 2019 hatten USMS-Ermittler insgesamt 295 vermisste Kinder befreit.