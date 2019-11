US-Kletterer Brad Gobright bei Sturz in Mexiko gestorben

Anzeige

Mexiko-Stadt. Der kalifornische Kletterer Brad Gobright ist bei einem Sturz in Mexiko ums Leben gekommen. Er sei am Mittwoch an der als Sendero Luminoso bekannten Route im Klettergebiet El Potrero Chico nahe der Stadt Monterrey abgestürzt, teilten Mitarbeiter des Zivilschutzes am Donnerstag mit. Gobright sei etwa 300 Meter tief gefallen, hieß es vom Zivilschutzbüro im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León im nördlichen Mexiko.

Der 31-Jährige Gobright galt laut dem Klettermagazin "Rock and Ice" als einer der Free-Solo-Kletterer, die in der Welt am meisten erreicht haben. Bei dieser Form des Kletterns wird auf Gurte, Seile und sonstige Schutzausrüstung verzichtet. Kletterer sind allein von der eigenen Kraft und Fähigkeit abhängig.

Gobright war in Begleitung eines anderen Kletterers unterwegs

Mexikanischen Behörden zufolge war Gobright in Begleitung eines anderen ausländischen Kletterers, als der Unfall passierte. Der Zivilschutz beschreibt die Gegend als "unzugänglich". Er sprach der Klettergemeinschaft sein Mitgefühl aus.

RND/AP