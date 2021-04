Autofahrer überfährt zwei Polizisten am Kapitol in Washington - Verdächtiger tot

Anzeige

Anzeige

Washington. Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag (Ortszeit) am Kapitol in Washington eine Absperrung gerammt und dabei zwei Polizisten verletzt. Ein Verdächtiger wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge von der Polizei niedergeschossen. Der Mann sei weniger später seinen Verletzungen erlegen, berichten die US-Sender NBC, ABC und CNN. Den Berichten zufolge hatte der Fahrer das Auto mit einem Messer bewaffnet verlassen, daraufhin hätten die Polizisten das Feuer eröffnet.

Die beiden verletzten Beamten wurden laut Kapitolpolizei ins Krankenhaus gebracht. Mindestens einer von ihnen soll sich in kritischem Zustand befinden.

Anzeige

Der Bereich um das Kapitol in der US-Hauptstadt wurde nach dem Vorfall an der sogenannten nördlichen Barrikade abgeriegelt. Videos vom Tatort zeigen ein gegen eine Absperrung gepralltes Auto. Ein großes Polizeiaufgebot ist am Sitz des US-Kongresses im Einsatz.

Beamte der Kapitolpolizei stehen an einem Auto bei einer Polizeisperre. © Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Lautsprecherdurchsagen wiesen darauf hin, dass niemand die Gebäudeteile des Kapitols betreten oder verlassen dürfe. Der Kongress hatte allerdings am Freitag keinen Sitzungstag, deswegen dürften kaum Senatoren oder Abgeordnete in dem Komplex gewesen sein.

Anzeige

Nach dem dem Sturm auf das Kapitol nach einer Kundgebung von US-Präsident Donald Trump Anfang Januar herrschen in dem Bereich erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Damals waren fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Polizist. Trump hatte zuvor unweit des Weißen Hauses eine Kundgebung abgehalten und dabei erneut von einem gestohlenen Wahlsieg gesprochen. Anschließend zogen Hunderte seiner Anhänger zum Kapitol, wo die Kongressabgeordneten zusammengekommen waren, um den Wahlsieg von Joe Biden zu bestätigen. Die Sicherheitskräfte des Parlaments konnten den Angriff nicht stoppen.