US-Immunologe Fauci appelliert: Macht den Super Bowl nicht zu Super-Spreader-Events

Washington. Der US-Top-Immunologe Anthony Fauci hat Sportfans von Feiern rund um das Finale der American-Football-Liga abgeraten. Es sei einfach nicht die Zeit, Leute zu einem Super-Bowl-TV-Abend zu sich nach Hause einzuladen, mahnte Fauci am Mittwoch in mehreren Fernsehinterviews. Denn es bestehe die Gefahr, dass man mit dem Coronavirus infiziert sei und andere anstecken könnte. Was solche Partys inmitten der Pandemie angehe, rate er, dass die Menschen besser „einfach keinen Wirbel machen und sich abregen“ sollten.

Anthony Fauci. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Großevents wie die für Sonntag geplante Finalpartie in Tampa in Florida zwischen den Kansas City Chiefs und den Tampa Bay Buccaneers seien wegen der Gefahr der Virusverbreitung immer ein Anlass zur Sorge, ergänzte Fauci.