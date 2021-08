US-Berufungsgericht bestätigt Todesstrafe für Attentäter von Charleston

Anzeige

Ein US-amerikanisches Berufungsgericht hat die Todesstrafe für den Attentäter von Charleston, North Carolina, bestätigt. Der mittlerweile 27-Jährige Dylann Roof tötete im Jahr 2015 neun Schwarze in einer sogenannten Black Church, eine historische Kirche, die vor allem von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern besucht wird.

Wie die US-Nachrichtenseite „Forbes“ berichtet, legte der Anwalt von Roof Berufung gegen das Urteil aus dem Jahr 2017 ein, wonach der Attentäter in einem Bundesgericht wegen Hassverbrechen zu Tode verurteilt worden war. Der Anwalt kritisierte unter anderem, dass Roof sich selber verteidigen durfte, obwohl bei ihm mehrere psychische Erkrankungen diagnostiziert worden waren, darunter Schizophrenie und Angstzustände.

„Er schlachtete sie ab“

Das Berufungsgericht wies die Kritik ab und schrieb in seiner Begründung laut „Politico“: „Dylann Roof ermordete Afroamerikaner in ihrer Kirche, während ihres Bibelstudiums und ihres Gottesdienstes. Sie hatten ihn willkommen geheißen. Er schlachtete sie ab. Er tat dies mit der ausdrücklichen Absicht, nicht nur seine unmittelbaren Opfer in der historisch bedeutsamen Mother Emanuel Church zu terrorisieren, sondern auch viele Menschen, die von dem Massenmord erfahren werden.“ Seine Verbrechen würden ihn für die härteste Strafe qualifizieren, die eine gerechte Gesellschaft verhängen kann, hieß es weiter.

Die Todesstrafe wird allerdings vorerst nicht ausgeführt. Der US-Präsident Joe Biden hat Exekutionen, die von einem Bundesgericht verhängt wurden, ausgesetzt.