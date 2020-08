US-Behörde: Mitarbeiter sollen in Zoom-Konferenzen Masken tragen - auch allein zuhause

Anzeige

Milwaukee. Das Department of Natural Resources (DNR), die Abteilung für natürliche Ressourcen im Bundesstaat Wisconsin, fordert ihre Mitarbeiter auf, bei Telefonkonferenzen Gesichtsmasken zu tragen - auch wenn sie nicht in der Nähe anderer sind, etwa allein zuhause, und kein Risiko besteht, das Coronavirus zu verbreiten.

Wie der “Milwaukee Journal Sentine” berichtet, erinnerte Preston Cole, der Leiter der Abteilung, seine Mitarbeiter in einer E-Mail vom 31. Juli daran, dass die Masken-Verordnung von Tony Evers, dem Gouverneur von Wisconsin, am nächsten Tag in Kraft tritt. Das bedeute, dass jeder DNR-Mitarbeiter eine Maske tragen müsse, wenn er sich in der Abteilung aufhalte.

“Visuelle Erinnerung an Maskenfunktion in öffentlicher Umgebung”

Aber damit nicht genug. Cole verlangte von den Mitarbeitern zusätzlich, die Maske auch im Homeoffice anzulegen. “Tragen Sie Ihre Maske, auch wenn Sie zuhause sind, wenn Sie an einem virtuellen Meeting teilnehmen, in dem Sie von Nicht-DNR-Mitarbeitern gesehen werden”, so Cole. Als Beispiel nannte er Videokonferenzen, die über den Anbieter Zoom geführt werden. “Geben Sie ein Beispiel für gute Sicherheit ab, indem Sie zeigen, dass Sie sich als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes um die Sicherheit und Gesundheit anderer sorgen.”

Gemäß der Maskenverordnung des Bundesstaates müssen Personen in geschlossenen Räumen Masken tragen - außer in Privathäusern. Damit, dass die DNR noch einen Schritt weitergeht, wolle die Abteilung laut ihrer Sprecherin Megan Sheridan “eine sehr visuelle Erinnerung daran schaffen, dass das Tragen einer Maske in einer öffentlichen Umgebung dazu beiträgt, die Verbreitung von COVID-19 zu verhindern”.