Urteil zum Sechsfachmord in Rot am See rechtskräftig – 15 Jahre Haft

Livestream: Die Staatsanwaltschaft über den Prozess gegen den Halle-Attentäter

Am 9. Oktober 2019 versuchte Stephan B. mit Sprengsätzen und Schusswaffen gewaltsam in die Synagoge von Halle/Saale einzudringen. Er scheiterte an der Tür, trotzdem gibt es zwei Tote. Am morgigen Dienstag beginnt der Prozess – die Staatsanwaltschaft informiert am Montag ab 15.45 Uhr in einer Pressekonferenz.