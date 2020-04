Urteil wegen Raubes von 30 Euro: Zehn Jahre Haft für Vorbestraften

Anzeige

Klagenfurt. In Österreich ist ein vielfach vorbestrafter Mann wegen schweren Raubes - es ging um eine Beute von 30 Euro - zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Klagenfurt sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der 24-Jährige im Herbst 2019 in einem Park einen 17-Jährigen mit vorgehaltenem Messer bedroht und diesen Betrag erbeutet hat. Der achtmal einschlägig vorbestrafte Angeklagte war nicht geständig.

Neben den Vorstrafen des Mannes seien der rasche Rückfall sowie die Tatbegehung während einer offenen Probezeit erschwerend ins Gewicht gefallen, so das Gericht. Das Urteil wegen schweren Raubes ist nicht rechtskräftig. Der Verteidiger des 24-Jährigen kündigte eine Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

