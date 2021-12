Urteil im Prozess um Mord an Teenager: 14-Jähriger zu neun Jahren Haft verurteilt

Anzeige

Ein 14-Jähriger soll einen 13-Jährigen aus Eifersucht mit einem Küchenmesser getötet haben. Nach mehr als sechs Wochen Verhandlung verkündet das Landgericht Heidelberg nun sein Urteil: Der Schüler wird zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Große Jugendkammer sah es am Freitag nach einer umfangreichen Beweisaufnahme als erwiesen an, dass er das Opfer am 24. Februar in ein Waldstück bei Sinsheim-Eschelbach lockte und mit einem Küchenmesser erstach.

So lief die Tat ab

Der mutmaßliche Täter soll dem Jüngeren laut Anklage am 24. Februar in einem Waldstück in Sinsheim aufgelauert haben, als der Junge dort mit dem Mädchen spazieren ging. Den Vorwürfen zufolge sprach der Angreifer den 13-Jährigen an, stürzte sich von hinten auf ihn und stach ihm mit einem Messer dreimal in den Rücken, als er schon am Boden lag. Der 14-Jährige habe ihn auch an Brust und Hals verletzt, wobei die Hauptschlagader getroffen worden sein soll. Der 13-Jährige starb kurz darauf.

Strafen bei jugendlichen Tätern

Als Strafmaß für einen Mord kommen für Jugendliche zehn Jahre Haft infrage. Der Prozess wurde aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Es wurden 40 Zeugen und drei Sachverständige gehört. Die Juristen mussten sich durch 4000 Seiten Prozessakten kämpfen. Die Eltern des Opfers waren als Nebenkläger im Gericht, die Mutter des Beschuldigten wohnte der Verhandlung ebenfalls bei. Beide Jungen sind deutsch-türkischer Nationalität.