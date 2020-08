Anzeige

Vor dem Landgericht Innsbruck wurde am Mittwoch im Mordprozess um die Tötung von fünf Menschen in Kitzbühel das Urteil gesprochen. Der angeklagte 26-Jährige muss lebenslang in Haft, berichten der ORF und OE24. Die Geschworenen sprachen ihn demnach einstimmig in allen fünf Fällen des Mordes schuldig. Das Urteil sei nicht rechtskräftig.

Davor hatte sich der heute 26-jährige Österreicher schuldig bekannt. Zur Tat selbst wollte er sich vor dem Landgericht Innsbruck nicht äußern. “Mehr will ich dazu jetzt nicht mehr sagen”, meinte der 26-Jährige am Mittwoch. “Das erlebe ich jede Nacht beim Schlafen, das ist schlimm genug”, sagte er. Die Bilder des Geschehens verfolgten ihn.

Sein Tun könne er sich nicht erklären. “In der Nacht ist einfach alles zusammengekommen. Niemand konnte etwas dafür. Ich hatte einen Tunnelblick”, so der aus Kitzbühel stammende junge Mann. Ihm wird vorgeworfen, seine 19-jährige Ex-Freundin, deren Eltern, deren Bruder und einen Freund der 19-Jährigen im Oktober 2019 in einem Einfamilienhaus in Kitzbühel erschossen zu haben.

Gutachten: Angeklagter zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig

Zum Auftakt des Prozesses erklärte die Verteidigerin, ihr Mandant habe nicht aus reiner Eifersucht gehandelt. “Es ist viel komplexer”, sagte die Rechtsanwältin. Ihr Mandant habe nie gelernt, seine emotionalen Bedürfnisse zu artikulieren und er habe einen großen Wunsch nach Stabilität gehabt, zitierte sie aus dem psychiatrischen Gutachten.

Laut dem psychiatrischen Gutachten war der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat allenfalls alkoholbedingt enthemmt, aber zurechnungsfähig. Er soll zum Tatzeitpunkt zwischen 0,6 und 1,65 Promille gehabt haben.