Ursache von Großbrand in Stuttgart weiter unklar – Rätsel um vermeintliche Explosionen gelöst

Stuttgart. Nachdem es am Donnerstagabend in einem Busdepot in Stuttgart zu einem Großbrand kam, dauern die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr an. Aktuell sind noch etwa 200 Einsatzkräfte vor Ort, aber es gebe keine großen Flammen mehr, bestätigt Daniel Anand, Pressesprecher der Feuerwehr Stuttgart, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Freitagvormittag.

Bei dem Brand sind mindestens 20 Busse zerstört worden, darunter auch ein Elektrobus. „Ob ein Elektrobus die Ursache für den Brand ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht sagen“, betont Anand. Die Feuerwehr steht nun vor dem Problem, dass der Unterstand der Busse einsturzgefährdet ist und sich die Einsatzkräfte den Bussen nicht weiter nähern können.

Vermeintliche Explosionen nur platzende Reifen

Anwohner sprachen von Explosionen, die sie von dem Busdepot ausgehend gehört hatten. Anand gibt Entwarnung: „Die Explosionen waren nur die Reifen der Busse.“ Während die Busse verbrannten, platzten deren Reifen lautstark, was sich von Weitem wie Explosionen angehört habe.

Um die Ursache des Brandes herauszufinden, hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen übernommen. Da der Unterstand der verbrannten Busse einsturzgefährdet ist, können sich die Polizisten diesem nicht nähern, dadurch würden die Ermittlungen beeinträchtigt. Erst wenn sichergegangen werden könnte, dass sich die Einsatzkräfte nicht in Gefahr bringen, könnten die Busse untersucht werden, sagt Ilona Bonn, Sprecherin der Polizei Stuttgart, gegenüber dem RND.

Polizei sucht Zeugen

Um die Ermittlungen zu beschleunigen und erste Hinweise auf die Brandursache zu finden, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Für sachdienliche Angaben, also Hinweisen zu den Anfängen des Brandes, oder wenn jemand etwas Verdächtiges gesehen hat, werde er oder sie gebeten, sich an die Polizei zu wenden, sagt Bonn. Unter der Rufnummer +4971189905778 nimmt die Polizei Stuttgart Hinweise entgegen.