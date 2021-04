Unzureichender Schutz: Rossmann ruft FFP2-Masken zurück

Anzeige

Burgwedel. Die Drogeriekette Rossmann ruft FFP2-Masken der Marke altapharma zurück. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Der Grund: Das Produkt erfülle „nicht alle Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung“.

Masken können zurückgegeben werden

Konkret geht es um die altapharma FFP2-Maske der Charge LOT 2020F50. Insbesondere biete das Produkt keinen Schutz bei der Arbeit in ölhaltiger Umgebung, also zum Beispiel bei Arbeiten an Motoren, Getrieben oder der Wartung von Geräten mit ölbasierten Kühlmitteln.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Masken in den Rossmann-Filialen zurückgegeben werden können. Bei Rückgabe wird Kunden der Kaufpreis erstattet.