Unwetterwarnungen: Orkanböen, Gewitter und Starkregen - dafür bis zu 19 Grad

Hannover. Starke Winde, teilweise sogar Orkanböen, Gewitter und Regen ohne Ende: Das Wetter in Deutschland wird nicht winterlich, aber trotzdem äußerst ungemütlich. Für Bayern und Baden-Württemberg gibt es sogar mehrere Unwetterwarnungen wegen Dauerregens, Orkanböen und starkem Tauwetter.

Bereits am Samstag und in der Nacht zu Sonntag fiel vor allem im Westen und Südwesten extrem viel Regen, teils mehr als 20 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden, wie der Wetterdienst Wetterkontor am Sonntag mitteilte. In Baiersbronn im Schwarzwald waren es demnach sogar 40,8 Liter pro Quadratmeter.

Mehr als 20 Liter pro m² in den letzten 24 Stunden vor allem im Westen und Südwesten, in Baiersbronn im Schwarzwald bis zu 40,8 Liter pro m²

Sturmböen und Regen: Nürnberger Feuerwehr im Dauereinsatz

In Nürnberg rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag wegen stürmischen Windes und Regens zu zahlreichen Einsätze aus. Den Angaben zufolge stürzten etliche Bäume um, vereinzelt standen Keller unter Wasser. Im Stadtgebiet Nürnberg, in Fürth und in Erlangen verzeichnete die Feuerwehr insgesamt 27 Einsätze wegen des Wetters. Verletzt wurde niemand. Im Farbenpark in Nürnberg suchten die Einsatzkräfte nach einem Mensch, der angeblich unter einem Baum eingeklemmt wurde. Die Meldung habe sich nicht bestätigt, hieß es.

Regen, Sprühregen und orkanartige Böen

Am Sonntag geht es ungemütlich weiter: Im Tagesverlauf zieht von Westen und Süden mit hohen Tempo mal mehr, mal weniger Regen oder Sprühregen bis zur Nordsee und Elbe, teilte Wetterkontor mit. Örtlich steige die Gewittertendenz. Nur im äußersten Nordosten bleibt es meist freundlich und trocken. Dabei bleibt es für die Jahreszeit sehr mild: Im Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen 7 und 11, sonst zwischen 11 und 16 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, teilweise stark mit starken bis stürmischen Böen aus West bis Süd. Auf den Höhen und im Süden gibt es Sturm-, mitunter orkanartige Böen.

Auch am Montag bleibt es mild, wechselhafthaft und windig. Dabei gehen zum Teil kräftige und gebietsweise ergiebige Regengüsse nieder. Die Temperaturen erreichten im Norden 6 bis 10 Grad, sonst sei es meist 10 bis 14 Grad warm. Im Südwesten sollen die Werte sogar auf 14 bis 19 Grad klettern. Mäßiger bis frischer Wind mit stürmischen Böen oder Sturmböen sei vor allem in der Südhälfte wahrscheinlich.

