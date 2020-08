Unwetterwarnung: Es droht Hochwasser - DWD warnt vor Dauerregen in Süddeutschland

Anzeige

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für mehr als zwei Dutzend Städte und Kreise in Bayern und Baden-Württemberg herausgegeben. Meteorologen rechnen ab Freitagabend mit ergiebigem Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter, in Staulagen würden sogar 100 Liter pro Quadratmeter erreicht. Infolge des Dauerregens seien unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Außerdem könnten Erdrutsche auftreten, warnt der DWD.

Folgende Städte und Kreise sind von der Unwetterwarnung betroffen

Bayern:

Kreis Lindau

Kreis Oberallgäu

Stadt Kempten/Allgäu

Stadt Memmingen

Kreis Unterallgäu

Kreis Günzburg

Kreis Ostallgäu

Stadt Kaufbeuren

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Kreis Starnberg

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Dachau

Kreis Pfaffenhofen an der Ilm

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt München

Kreis Freising

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Ebersberg

Kreis Erding

Baden-Württemberg:

Kreis Biberach

Kreis Ravensburg

Bodenseekreis

Die Unwetterwarnung gilt von Freitag, 28. August 2020, 18 Uhr, bis Montag, 31. August 2020, um 0 Uhr.

Das Wetter am Wochenende

Am Samstag rechnet der DWD vor allem südlich der Donau bis zur Oberpfalz mit länger anhaltenden Regenfälle, gebietsweise Dauerregen. Auch von der Eifel bis zur Nordsee sind einige Schauer möglich, insbesondere an der Küste auch Gewitter. Im Rest des Landes ist es wechselnd wolkig und meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 19 bis 24 Grad, bei Dauerregen im Süden bleibt es kühler.

Am Sonntag bleibt es in der Südosthälfte bedeckt mit teils länger andauernden Regenfällen. Sonst wird wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im Nordwesten rechnen die Meteorologen mit Schauern und kurzen Gewittern. Lediglich im Nordosten zeigt sich länger die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad, bei Dauerregen besonders im Süden bleibt es auch am Sonntag kühler.