Unwetterlage in Deutschland: Wie wird nun gewarnt?

Anzeige

Anzeige

Die guten Nachrichten zu erst: Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor gab im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) Entwarnung: „Das Schlimmste ist durch”. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) gestern Unwetterwarnungen für Starkregen in Ostdeutschland gegeben hat, ist die Lage vor Ort mittlerweile wieder abgeschwächt. Der Hauptbereich der Regenfälle war ein schmaler Streifen von Brandenburg, über das südliche Sachsen-Anhalt und Leipzig, in dem in der Nacht von Sonntag auf Montag zeitweise bis zu 100 Liter pro Quadratmeter Regen fielen. Und hier sei das schlimmste bereits überstanden.

Volllaufende Keller zu befürchten

Auslöser des Unwetters ist das Tief Manfred. „Jetzt zieht die Regenfront langsam nach Ost-Sachsen bis ins Erzgebirge und Oberlausitz weiter”, sagte Schmidt dem RND. Diese Regionen müssen sich im Abendbereich und in der Nacht auf Starkregen von 20 bis zu 60 Liter pro Quadratmeter einstellen. Dabei droht auch Gefahr für volllaufende Keller oder örtliche Überschwemmungen, mit größeren Schäden rechnet der Meteorologe jedoch nicht: “In diesen Regionen tritt Starkregen häufiger auf, sie haben einen entsprechend guten Hochwasserschutz”. Diese Regenmengen seien auch nicht vergleichbar zu denen, der Flutkatastrophe im Juli. Dort fielen teilweise 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter.

Anzeige

Ein verbesserungswürdiges Warnsystem?

Anzeige

Warnungen bei Unwetter gibt in der Regel der Deutsche Wetterdienst (DWD), der im Austausch mit zahlreichen Messstationen steht, die Prognosen über kommende Werte und mögliche Wetterbedingungen geben. Sobald ein Schwellenwert erreicht ist, gibt der DWD Warnungen entsprechend der Warnkriterien weiter. Diese unterteilen sich in vier Stufen, gestaffelt nach Schweregrad der Lage: Warnungen, Warnungen vor markantem Wetter, Unwetterwarnungen und Warnungen vor extremem Unwetter. Ob es sich um Stark- oder Dauerregen handelt, entscheidet welche Menge es in welchem Zeitraum regnet. Regnet es unter sechs Stunden spricht man von Starkregen und alles darüber ist Dauerregen. Vor beiden Regenformen wird in drei Stufen gewarnt.

Starkregen 15-25 l/m² in 1 Stunde oder 20-35 l/m² in 6 Stunden Dauerergen 25 bis 40 l/m² in 12 Stunden

30 bis 50 l/m² in 24 Stunden

40 bis 60 l/m² in 48 Stunden

60 bis 90 l/m² in 72 Stunden Heftiger Starkregen 25-40 l/m² in 1 Stunde oder 35-60 l/m² in 6 Stunden Ergiebiger Dauerregen 40-70 l/m² in 12 Stunden

50-80 l/m² in 24 Stunden

60-90 l/m² in 48 Stunden

90-120 l/m² in 72 Stunden Extrem heftiger Starkregen > 40 l/m² in 1 Stunde oder > 60 l/m² in 6 Stunden Extrem ergiebiger Dauerregen > 70 l/m² in 12 Stunden

> 80 l/m² in 24 Stunden

> 90 l/m² in 48 Stunden

> 120 l/m² in 72 Stunden

Anzeige

Quelle: DWD

Je nach Stufe gibt der DWD Warnungen und Verhaltenshinweise an die Bürger unter anderem an die Medien, über eine eigene App und Newsletter weiter. Nach der Flutkatastrophe im Westen erntete das Warnsystem in Deutschland viel Kritik. Andreas Friedrich, Pressesprecher und DWD Tornadobeauftragter sagte dem RND gegenüber, dass man an dem eigenen Warnsystem wenig verändern könne. Die App sei kürzlich nach der Flutkatastrophe aktualisiert worden und das DWD stehe in ständigem Kontakt zu allen beteiligten Messstationen, um Warnungen schnellstmöglich veröffentlichen zu können. Wie die Medien und Kommunen mit diesen Meldungen umgehen, ist jedoch Sache der Bundesländer. So sei Bayern laut Andreas das einzige Bundesland, das Warnungen der schwersten Stufe in regionalem Radio, Fernsehen oder vergleichbaren Medien sofort vorlesen lassen würde, ohne dies zuvor auf politischer Ebene genehmigen lassen zu müssen.

Starkregenphase fürs Erste beendet

Doch wird es hoffentlich nicht dazu kommen. Es zeichnet sich eine Entspannung bei der Unwetterlage an. Im Gespräch mit dem RND sagt Meteorologe Schmidt, dass in den nächsten Tagen die Regenfälle nachlassen und sich eine kühle Nordlage ausbreiten wird. Es werde zwar nicht weniger sommerlich, aber immerhin weniger regnerisch.