Unwetter wüten in Bayern: Konzert von Rea Garvey wegen Statik-Problemen abgesagt

München. Fans, die sich auf ein Konzert mit Rea Garvey am Samstagabend in Tüßling im Landkreis Altötting gefreut haben, sind enttäuscht: Wegen des Unwetters in Bayern musste der Auftritt abgesagt werden, wie die “Passauer Neue Presse” berichtet. Demnach haben starke Winde dafür gesorgt, dass die Statik der Bühne nicht mehr sichergestellt sei. Zur Sicherheit aller wurde das Konzert deshalb abgesagt.

Auf Facebook teilte der Veranstalter, Cofo Entertainment mit: “Durch das starke Unwetter hat die Statik der Bühne Schaden genommen, so dass wir nicht für die Sicherheit der Künstler und Besucher garantieren können!” Man wolle schnellst möglich über einen Ersatztermin informieren. Besucherinnen und Besucher, die bereits nach Tüßling gereist waren, wurden wieder nach Hause geschickt.

DWD warnt vor Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern

In Teilen Bayerns gab es am Samstag heftige Schauer und Gewitter. Südlich von München kam es zu orkanartigen Böen, Platzregen und Hagel, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Twitter. Im Norden gebe es einzelne Gewitter und “von Westen Nachschub”. Zunächst wurde über Schäden nichts bekannt.

Der DWD hatte gewarnt, sollte sich eine “Superzelle” bilden, drohten Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, heftiger Starkregen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter und größerer Hagel. In den Allgäuer und Ammergauer Alpen müsse bis in die Nacht vor allem mit Starkregen gerechnet werden. Auch vorübergehende Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde wurden laut den Meteorologen in den Alpen erwartet.

In den zentralen und östlichen Alpen sowie vom Alpenvorland bis zur Donau waren den Prognosen zufolge Regenmengen mit 25 Litern pro Quadratmeter binnen sechs bis zwölf Stunden sehr, in der Oberpfalz noch gering wahrscheinlich. In der Nacht zum Sonntag soll es laut DWD in Niederbayern noch einzelne schwere Gewitter und kräftigen Regen geben. In Franken soll es dagegen allmählich auflockern.