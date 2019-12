Unwetter in Frankreich: Tausende Menschen ohne Strom

Anzeige

Wegen drohender Unwetter bleiben zahlreiche Schulen am Freitag im Südosten Frankreichs geschlossen. Der Busverkehr für Schüler werde ebenfalls eingestellt, teilte die Präfektur Alpes-Maritimes am Donnerstag mit. Der französische Wetterdienst hat für zahlreiche Regionen im Süden und im Zentrum des Landes Sturm vorhergesagt.

In der Region Auvergne Rhône Alpes waren wegen des Sturmtiefs "Elsa" bereits am Freitagmorgen rund 140 000 Haushalte ohne Strom, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte. Wegen stürmischen Winds sind Äste und Bäume auf Stromleitungen gestürzt. In zahlreichen Départements herrschte Alarmstufe Orange.

Skigebiete bleiben geschlossen

Der französische Wetterdienst warnte zudem im Süden des Landes vor Überschwemmungen. Einige Skigebiete wie Gourette oder Pierre Saint-Martin in den Pyrenäen blieben geschlossen. Im Département Alpes-Maritimes fiel am Freitag der Schulunterricht wegen heftigen Regens aus.

Besonders im Süden des Landes hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder heftig geregnet, Orte wurden überflutet. Zahlreiche Menschen kamen bei den Unwettern ums Leben.

RND/dpa